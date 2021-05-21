***PRKAB* *GOODY* *EGGUB* *HDFGS* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PRKAB******GOODY******EGGUB******HDFGS******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HDFGS, ALGYO, EGGUB, GOODY, PRKAB24.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO GMYO ALGYO 0,78 0,78EGE GUBRE EGGUB 2,5 2,125GOOD-YEAR GOODY 0,3833002 0,3258051TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0367923 0,0312734Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHEDEF GIRISIM HDFGS 35,71428 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937237BIST