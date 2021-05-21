***PRKAB* *GOODY* *EGGUB* *HDFGS* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.05.2021 16:56
***PRKAB******GOODY******EGGUB******HDFGS******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS, ALGYO, EGGUB, GOODY, PRKAB
24.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO GMYO ALGYO 0,78 0,78
EGE GUBRE EGGUB 2,5 2,125
GOOD-YEAR GOODY 0,3833002 0,3258051
TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0367923 0,0312734
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEDEF GIRISIM HDFGS 35,71428 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937237
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0286
|Açılış
|: 64,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 65,1100
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:057,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,05
|Açılış
|: 7,43
|
|Önceki Kapanış
|: 7,48
|
7,56
En Düşük
7,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4002
|8,4091
|% 0,34
|
|Euro
|10,2311
|10,2452
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8577
|11,9171
|% 0,01
|
|Frank
|9,3154
|9,3715
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2345
|2,2457
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,12
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|1,40
|