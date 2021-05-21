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***PRKAB* *GOODY* *EGGUB* *HDFGS* *ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

21.05.2021 16:56



***PRKAB******GOODY******EGGUB******HDFGS******ALGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS, ALGYO, EGGUB, GOODY, PRKAB

24.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALARKO GMYO ALGYO 0,78 0,78
EGE GUBRE EGGUB 2,5 2,125
GOOD-YEAR GOODY 0,3833002 0,3258051
TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB 0,0367923 0,0312734

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEDEF GIRISIM HDFGS 35,71428 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937237


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SONME 38,64 7.528.535 % 9,96  
VAKFN 11,94 288.870.888 % 9,94  
DOKTA 31,18 981.470 % 9,94  
MERKO 6,21 13.113.128 % 9,91  
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Tam 3.325 3.408 -0,81  
Yarım 1.607 1.649 -0,39  
Çeyrek 806 824 -0,20  
Gümüş.Ons 27,45 27,48 -0,29  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 -0,06  
B. Petrol 66,51 66,51 1,40  
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