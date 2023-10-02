***PRKME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PRKME*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PRKME03.10.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaPARK ELEK.MADENCILIK PRKME 1,141957 1,0277613Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198701BIST