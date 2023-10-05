***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 13:57
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199931
BIST
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14:378.261
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -72,51
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3727,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3729,1097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:371.613,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.613,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TETMT
|2.228,90
|20.730.167
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.519.753
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.600.141
|% -8,67
|
|MANAS
|11,10
|170.291.737
|% -7,88
|
|COSMO
|172,40
|57.314.873
|% -7,21
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|THYAO
|235,30
|5.436.853.042
|% -1,34
|
|TUPRS
|147,80
|4.193.487.623
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|EKGYO
|7,97
|2.361.874.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5406
|27,5714
|% 0,16
|
|Euro
|29,0776
|29,0936
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9907
|30,1714
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,39
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.861
|10.955
|-47,00
|
|Yarım
|5.447
|5.494
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,36
|
Seans Raporu
14:35
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14:50SAFKR
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14:49INFO
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14:47TEZOL
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14:46XU100
Endeks 8, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 90, 346.00 milyon TL de
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14:46COSMO
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 171.70 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 536 adet işlem