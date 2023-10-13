***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 10:48
***PRKME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205656
BIST
'
11:298.148
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -111,36
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2927,8031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0774
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2929,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0958
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:291.684,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.684,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:28
|BMSTL
|53,90
|45.789.533
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|202.347.415
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.595.247
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.494.427
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|ENSRI
|35,00
|199.127.095
|% -9,56
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|IHAAS
|16,51
|141.657.592
|% -8,73
|
|THYAO
|222,20
|1.965.160.835
|% -1,29
|
|BRSAN
|973,50
|1.939.500.236
|% -1,50
|
|ASELS
|43,56
|1.432.836.650
|% 1,07
|
|YKBNK
|18,95
|1.386.460.472
|% -2,12
|
|TUPRS
|146,30
|1.229.037.019
|% -0,61
|
|ZOREN
|6,37
|736.851.472
|% 0,63
|
|EKGYO
|7,81
|578.622.063
|% -1,51
|
|YKBNK
|18,95
|1.386.460.472
|% -2,12
|
|ODAS
|13,48
|782.847.448
|% -0,37
|
|KATMR
|2,99
|126.999.565
|% 0,34
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7969
|27,8026
|% 0,28
|
|Euro
|29,3552
|29,3703
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,8539
|34,0236
|% 0,58
|
|Frank
|30,5367
|30,7206
|% 0,44
|
|Riyal
|7,3923
|7,4294
|% 0,29
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|14,57
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|18,02
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.409
|11.500
|73,00
|
|Yarım
|5.722
|5.772
|37,00
|
|Çeyrek
|2.852
|2.886
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|0,36
|
|B. Petrol
|88,08
|88,08
|2,08
|
Seans Raporu
11:28
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 49 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
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11:42XU100
Endeks 8, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 30, 886.00 milyon TL de
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11:42FONET
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 301 adet işlem
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11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
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11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem