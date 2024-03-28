***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
28.03.2024 20:56
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 25 Nisan 2024 Perşembe günü seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yıl sonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulamaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 25/04/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263981
BIST
'
18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0786
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0149
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.307,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 30,15
|Açılış
|: 2.308,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3140
|32,3294
|% 0,24
|
|Euro
|35,0356
|35,1067
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,8008
|41,0053
|% -0,68
|
|Frank
|35,8514
|36,0311
|% -0,30
|
|Riyal
|8,6240
|8,6673
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,85
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|909,49
|910,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,85
|1.017,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,83
|86,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.220,95
|2.221,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem