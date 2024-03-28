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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

28.03.2024 20:56
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 25 Nisan 2024 Perşembe günü seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması planlanmaktadır.
Bu çerçevede, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yıllık finansal sonuçları/durumu hakkında sadece Şirketimizce geçmişte kamuya açıklanmış bilgilerle kısıtlı olarak görüş bildirilen ve yıl sonu finansal raporlarının kamuya açıklanmasından dört hafta önce uygulamaya başlayan "sessiz dönem" uygulaması başlamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 25/04/2024



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263981


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