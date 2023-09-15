***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.09.2023 tarihli kararı ileŞirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Konya Ilgın")'nin sermayesinin 126.250.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine ve artırılan sermaye miktarı olan 173.750.000 TL'nin tamamının Şirketimizin Konya Ilgın'dan olan nakdi alacağından karşılanmasına karar verilmiştir.Sermaye artırım süreci tamamlandığında ayrıca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195426BIST