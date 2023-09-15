***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 18:14
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.09.2023 tarihli kararı ile
Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Konya Ilgın")'nin sermayesinin 126.250.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine ve artırılan sermaye miktarı olan 173.750.000 TL'nin tamamının Şirketimizin Konya Ilgın'dan olan nakdi alacağından karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırım süreci tamamlandığında ayrıca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195426
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
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|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0659
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
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27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7300
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29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,44
|Açılış
|: 1.669,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
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1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9784
|26,9846
|% 0,24
|
|Euro
|28,7817
|28,7939
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3126
|33,4797
|% -0,06
|
|Frank
|29,9547
|30,1351
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1716
|7,2076
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|13,35
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|14,44
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.043
|11.156
|23,00
|
|Yarım
|5.539
|5.601
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.800
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,03
|0,40
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|0,32
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Seans Raporu
18:05
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17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
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