***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Eylül 2023 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 126.250.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, sermaye artırımının tescil edildiğine dair ilan 28.09.2023 tarihli ve 10924 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197823BIST