***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 12:09
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Eylül 2023 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 126.250.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, sermaye artırımının tescil edildiğine dair ilan 28.09.2023 tarihli ve 10924 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197823
BIST
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12:558.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 57,99
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5527,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5146
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5529,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,5818
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:551.654,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 33,01
|Açılış
|: 1.654,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|241,70
|14.851.484.120
|% 4,90
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|TUPRS
|164,10
|2.252.827.279
|% 0,24
|
|GUBRF
|369,40
|2.189.278.015
|% -3,68
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|ZOREN
|5,21
|578.921.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,09
|853.501.283
|% 0,62
|
|KATMR
|2,46
|250.385.092
|% 1,23
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4008
|27,4298
|% 1,95
|
|Euro
|28,9706
|28,9973
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3571
|33,5243
|% 2,53
|
|Frank
|29,7774
|29,9568
|% 2,42
|
|Riyal
|7,2929
|7,3295
|% 2,03
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|33,41
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.097
|-6,00
|
|Yarım
|5.524
|5.571
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,28
|