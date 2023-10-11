***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2023 18:16
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Erdal Yavuz'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Çiğdem Yılmaz'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Sayın Çiğdem Yılmaz'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204563
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0215
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.673,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7319
|27,7384
|% 0,08
|
|Euro
|29,4211
|29,4380
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,0116
|34,1822
|% 0,19
|
|Frank
|30,6103
|30,7947
|% 0,34
|
|Riyal
|7,3731
|7,4101
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|15,38
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|15,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.358
|11.459
|63,00
|
|Yarım
|5.696
|5.752
|37,00
|
|Çeyrek
|2.839
|2.876
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-1,34
|