***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Erdal Yavuz'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Çiğdem Yılmaz'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.Sayın Çiğdem Yılmaz'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204563BIST