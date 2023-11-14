***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 22.11.2022, 23.12.2022, 3.01.2023, 9.01.2023, 13.03.2023, 20.03.2023 ve 25.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararı ile iptal edilmesine karşı Konya Ilgın'ın Ankara 21. İdare Mahkemesi nezdinde 2023/11 esas numaralı dosya ile açtığı iptal davasına ilişkin duruşmanın 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirileceği bağlı ortaklığımıza bugün tebliğ edilmiştir.Dava sürecinde yaşanacak önemli gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217840BIST