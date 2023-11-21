***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2021 ve 10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ve 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki kömür kaynağının Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından UMREK norm ve standartlarına uygun olarak tespit edilmesi için yürütülen çalışmalar neticesinde, UMREK (2018) koduna uyumlu olarak Güvenli ve Verimli Maden Teknolojileri San. ve Tic. Limited Şirketi tarafından düzenlenen 10 Ocak 2022 tarihli Kömür Kaynak Kestirim Raporu'nda özetle, sahalardaki 188 milyon ton kömür kaynağın tamamının "Potansiyel Kategori"de sınıflandırıldığı ve maden rezerv kestirim çalışmasına geçebilmek için ilave çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmişti.UMREK 2023 koduna göre "Potansiyel" kategori kaynak sınıflaması "Mümkün" olarak değiştirilmiş olup, bu çerçevede, "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak UMREK (2023) koduna uyumlu olarak raporlanması için Güvenli ve Verimli Maden Teknolojileri San. ve Tic. Limited Şirketi ile 21 Kasım 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışmaların 2024 yılı Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219211BIST