***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 22.11.2022, 23.12.2022, 3.01.2023, 9.01.2023, 13.03.2023, 20.03.2023, 25.04.2023 ve 14.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararı ile iptal edilmesine karşı Konya Ilgın'ın Ankara 21. İdare Mahkemesi nezdinde 2023/11 esas numaralı dosya ile açtığı iptal davasına ilişkin duruşma bugün gerçekleşmiştir. Duruşmada tarafların beyan ve savunmaları sözlü olarak mahkeme heyetine sunulmuş olup bu aşamada herhangi bir karar verilmemiştir.Benzer şekilde, Konya Ilgın'ın elektrik üretim lisansının iptal edilmesini takip eden üç yıl süreyle Konya Ilgın sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın Yönetim Kurulu üyelerinin elektrik piyasasından yasaklı sayılmalarına dair EPDK kararına karşı açılan davalarda da duruşmalar bugün gerçekleştirilmiş olup, bu aşamada herhangi bir karar verilmemiştir.Dava sürecinde yaşanacak önemli gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224920BIST