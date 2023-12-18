***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 22:42
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan soruşturmada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şirketimizde o dönemde görevde bulunan yöneticiler hakkında söz konusu iş kazasının meydana gelmesinde herhangi bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bakır işletmemizde o tarihte görev yapmakta olan işletme müdürü ve diğer yetkili çalışanımız bakımından kovuşturma, istinaf yargı mahkemesinde devam etmektedir.
Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226765
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
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|Önceki Kapanış
|: 7.994
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7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 29,0650
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|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0614
En Düşük
29,0539
18:0031,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0175
|Açılış
|: 31,6800
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|Önceki Kapanış
|: 31,5800
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31,7732
En Düşük
31,7353
18:001.893,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.893,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
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1.894,08
En Düşük
1.893,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0576
|29,0614
|% 0,02
|
|Euro
|31,7502
|31,7732
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,6305
|36,8142
|% -0,02
|
|Frank
|33,3711
|33,5721
|% 0,03
|
|Riyal
|7,7231
|7,7619
|% 0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,77
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|948,69
|950,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.183,36
|1.190,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,57
|2.026,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
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17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
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17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem