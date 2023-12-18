***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan soruşturmada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şirketimizde o dönemde görevde bulunan yöneticiler hakkında söz konusu iş kazasının meydana gelmesinde herhangi bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bakır işletmemizde o tarihte görev yapmakta olan işletme müdürü ve diğer yetkili çalışanımız bakımından kovuşturma, istinaf yargı mahkemesinde devam etmektedir.Sürece ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226765BIST