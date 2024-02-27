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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2024 20:55
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 22.11.2022, 23.12.2022, 3.01.2023, 9.01.2023, 13.03.2023, 20.03.2023, 25.04.2023,14.11.2023, 12.12.2023, 11.01.2024 ve 8.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı Kurul kararıyla iptaline ilişkin devam eden yargı sürecinde, Konya Ilgın'ın söz konusu EPDK kararının iptaline ilişkin talebinin reddine dair Ankara 21. İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve EPDK'nın 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepleriyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulduğu daha önce kamuya açıklanmıştı.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nce, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararın ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, Konya Ilgın'ın yürütmenin durdurulması isteminin kesin olarak reddine karar verilmiştir. Davanın esasına ilişkin yargı süreci istinaf başvurusu kapsamında devam etmektedir.
Dava sürecinde yaşanacak önemli gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252477


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