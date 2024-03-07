***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 18:28
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Özkan Gökmen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Haci Mustafa Kıraç'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Sayın Haci Mustafa Kıraç'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256500
BIST
'
18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1160
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9485
En Düşük
31,7696
18:0535,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0688
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,1037
En Düşük
34,8145
18:052.217,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,78
|Açılış
|: 2.217,90
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.219,05
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9255
|31,9709
|% 0,48
|
|Euro
|35,0301
|35,0825
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,4388
|41,6465
|% -0,02
|
|Frank
|36,8741
|37,0590
|% 0,04
|
|Riyal
|8,6300
|8,6732
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|923,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,92
|1.042,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,14
|83,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,48
|2.160,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
-
17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem