***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yaptığı değerlendirme neticesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,- Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmesine,- 4.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesinin üçüncü fıkrası uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında görüş alınması için SPK'ya başvuru yapılmasına ve- Bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla, Dilek Emil, Cemal Tüfekçi ve Hülya Saygı'nın Şirketimizin 2023 yılına ilişkin gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746BIST