***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
07.12.2023 18:11
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 7 Aralık 2023 tarihli pay geri alım işlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 411.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 19.06.2023 19.06.2026 14.886.724,3 10
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 5.000 0,003 23,84 0 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 5.000 0,003 23,86 5.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 10.000 0,007 23,88 10.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 5.000 0,003 23,8 20.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 5.000 0,003 24,5 25.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 4.366 0,003 24,54 30.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 634 0 24,44 34.366 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 5.000 0,003 24,46 35.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 5.000 0,003 24,76 40.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.10.2023 5.000 0,003 27,02 45.000 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.10.2023 9.000 0,006 27,08