***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11 Aralık 2023 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.488.672.430Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 411.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 19.06.2023 19.06.2026 14.886.724,3 10Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 5.000 0,003 23,84 0 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 5.000 0,003 23,86 5.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 10.000 0,007 23,88 10.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.08.2023 5.000 0,003 23,8 20.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 5.000 0,003 24,5 25.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 4.366 0,003 24,54 30.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 634 0 24,44 34.366 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 5.000 0,003 24,46 35.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 06.09.2023 5.000 0,003 24,76 40.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.10.2023 5.000 0,003 27,02 45.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.10.2023 9.000 0,006 27,08 50.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.10.2023 5.000 0,003 26,9 59.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.10.2023 6.000 0,004 26,84 64.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 12.10.2023 2.121 0,001 25,56 70.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 12.10.2023 2.879 0,002 25,8 72.121 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 12.10.2023 5.000 0,003 25,98 75.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 08.11.2023 10.000 0,007 23,08 80.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 08.11.2023 5.000 0,003 23,14 90.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 08.11.2023 5.000 0,003 23,1 95.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 08.11.2023 5.000 0,003 23,12 100.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 08.11.2023 3.005 0,002 23,18 105.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 09.11.2023 3.852 0,003 22,48 108.005 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 09.11.2023 5.000 0,003 22,52 111.857 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 09.11.2023 6.143 0,004 22,78 116.857 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 09.11.2023 5.000 0,003 22,76 123.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.11.2023 5.000 0,003 23,16 128.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.11.2023 5.000 0,003 23,46 133.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.11.2023 5.000 0,003 23,42 138.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.11.2023 5.000 0,003 23,36 143.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 22.11.2023 2.000 0,001 23,3 148.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 23.11.2023 10.000 0,007 23,04 150.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 23.11.2023 5.000 0,003 22,98 160.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 23.11.2023 5.000 0,003 23,06 165.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 23.11.2023 5.000 0,003 23 170.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.11.2023 5.000 0,003 22,96 175.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.11.2023 5.000 0,003 23,02 180.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.11.2023 5.000 0,003 23,1 185.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.11.2023 5.000 0,003 23,08 190.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 29.11.2023 5.000 0,003 23,06 195.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 07.12.2023 5.000 0,003 21,76 200.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 07.12.2023 5.000 0,003 21,7 205.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 07.12.2023 5.000 0,003 21,8 210.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 07.12.2023 5.000 0,003 21,66 215.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 07.12.2023 8 0 21,78 220.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.12.2023 9.992 0,007 21,64 220.008 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.12.2023 5.000 0,003 21,62 230.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeB Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5 11.12.2023 5.000 0,003 21,6 235.000 Yönetim Kurulu üyesi aday göstermeEk Açıklamalar19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirketimizce 11.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli pay başına 21,60 TL - 21,64 TL fiyat aralığından toplam 19.992 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, önceki pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere geri alınan payların toplam nominal değeri 790.000 TL'ye, geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,53'e ulaşmıştır.Eklenen DokümanlarEK: 1 Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224684BIST