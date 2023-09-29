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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2023 14:15
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretimi/satışı yapmak 300000000 300000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198151


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BIST En Aktif Hisseler16:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.010.588 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 378.102.529 % 9,99  
ALCAR 1.178,70 215.784.923 % 9,99  
OYAYO 33,26 117.060.602 % 9,99  
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16:08 Alış Satış %  
Dolar 27,4075 27,4141 % 0,37  
Euro 29,0796 29,0891 % 0,21  
Sterlin 33,4779 33,6458 % 0,47  
Frank 29,9403 30,1206 % 0,42  
Riyal 7,2880 7,3246 % 0,11  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 12,24  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,77  
Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.982 11.077 -11,00  
Yarım 5.508 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.781 -2,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,77  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,71  
B. Petrol 93,69 93,69 0,59  
Seans Raporu 16:08
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