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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 13:22
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay senetleri 04.10.1997 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198552


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 6,27 2.840.732.698 % 10,00  
FMIZP 207,90 30.977.128 % 10,00  
NATEN 358,60 242.774.743 % 10,00  
EGEEN 8.360,30 92.832.771 % 10,00  
POLTK 7.043,50 11.661.443 % 10,00  
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13:29 Alış Satış %  
Dolar 27,4578 27,4657 % 0,30  
Euro 28,9739 28,9916 % -0,06  
Sterlin 33,3061 33,4731 % 0,02  
Frank 29,9537 30,1342 % 0,53  
Riyal 7,3005 7,3371 % 0,29  
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13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -14,52  
Altın Gr. 1.620 1.621 -7,08  
Cumhuriyet 11.065 11.232 -58,00  
Tam 10.830 10.933 -155,00  
Yarım 5.432 5.489 -78,00  
Çeyrek 2.708 2.745 -38,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 -0,53  
Gümüş Gr. 19,11 19,14 -0,41  
B. Petrol 93,08 93,08 0,88  
Seans Raporu 13:29
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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