***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÜRSEL USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -ÇİĞDEM YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11.10.2023 İcrada Görevli Değil - Ciner Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -SELÇUK YEŞİLTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 20.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Finans Koordinatörü-Banka İşlem ve Operasyonları Müdürü Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ile Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -HACİ MUSTAFA KIRAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.03.2024 İcrada Görevli - Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -GALİP TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi A1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. - Sorumlu Ortak Baş Denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152498 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanlıklarıDİLEK EMİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi - Ortak, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) - Yönetim Kurulu Başkanı, Habitata Analitik Bakış Derneği (HABDER) - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekilsiz Fikirler Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı, StaminaPA Kurumsal İlişkiler Danışmanlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152498 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyeliğiCEMAL TÜFEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.06.2023 İcrada Görevli Değil - Polaris Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi - Ortak, Sky Bağımsız Denetim A.Ş. - Ortak ve sorumlu denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152498 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266747BIST