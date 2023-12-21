***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2021, 10.01.2022 ve 21.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAvrasya Jeotek Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAşağıda açıklanmaktadır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiUMREK (2023) koduna göre yapılacak raporlama çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde kullanılacaktır.AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") işletme ruhsatına sahip olduğu 2444 ve 1247 ruhsat numaralı Konya'nın Ilgın ilçesindeki maden sahalarındaki UMREK 2023 koduna göre "Mümkün" kategoride sınıflandırılmış kömür kaynağının "Belirlenmiş" ve/veya "Ölçülmüş" kömür kaynağı kategorisine yükseltilmesi için çalışmalara başlandığı açıklanmıştı.Bu çerçevede, Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Avrasya Jeotek Sondaj Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında 1247 ve 2444 ruhsat numaralı maden sahaları için UMREK 2023 koduna göre yapılacak raporlamada kullanılacak verilerin elde edilmesi için 6.000 (altı bin) metre (+/- %20) karotlu sondaj çalışması yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında çalışmaların 4 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227905BIST