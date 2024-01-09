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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.01.2024 18:24
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2019, 14.03.2022 ve 03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%4,05
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%2,54
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın yürüttüğü kömür üretim faaliyeti kapsamında 2024 yılı planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmıştır.
Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu
Konya İli'nin Ilgın ilçesindeki linyit sahasında 2019 yılında hayata geçirilmiş olan ön madencilik planlaması kapsamında, sahada devam eden kömür üretim faaliyetleriyle ilgili olarak, 2024 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile +/- %20 toleranslı toplam 7.000.000 metreküp dekapaj işi için sözleşme imzalanmasına, sözleşme başlangıç birim dekapaj fiyatının 63 TL/metreküp olarak belirlenmesine ve sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda baz fiyatın her ay eskalasyona tabi tutulmasına
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236969


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