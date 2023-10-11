***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.10.2023 18:16
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Erdal Yavuz'un görevinden istifası nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Çiğdem Yılmaz'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204564
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