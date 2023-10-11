***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Erdal Yavuz'un görevinden istifası nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Çiğdem Yılmaz'ın atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204564BIST