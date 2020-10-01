***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:00
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877614
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
0
En Düşük
0
18:057,6654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0559
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
18:059,0117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0445
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
18:05467,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 467,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|
|THYAO
|10,50
|515.397.449
|% 0,00
|
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|
|THYAO
|10,50
|515.397.449
|% 0,00
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% 0,00
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 0,00
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 0,00
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% 0,00
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 0,00
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6592
|7,6654
|% -0,72
|
|Euro
|8,9965
|9,0117
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,8971
|9,9468
|% -0,29
|
|Frank
|8,3108
|8,3609
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0387
|2,0490
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,86
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|0,14
|