***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.04.2020 16:20
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834611
BIST
17:1489.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 55,47
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:146,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0783
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:147,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:14347,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,21
|Açılış
|: 347,58
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|16.198.696
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|8.296.770
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.957.219
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.980
|% 9,94
|
|RTALB
|4,16
|3.457.184
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.648.483
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,03
|268.329.455
|% -7,73
|
|ULAS
|1,62
|5.916.233
|% -6,90
|
|PETKM
|3,43
|933.173.707
|% -0,87
|
|SASA
|8,36
|551.113.020
|% 9,14
|
|TUPRS
|85,40
|515.457.486
|% 3,33
|
|ASELS
|23,34
|475.191.824
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|472.754.396
|% -1,18
|
|PETKM
|3,43
|933.173.707
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,03
|268.329.455
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|126.656.430
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|159.507.034
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,89
|243.492.293
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1841
|8,2251
|% 0,11
|
|Frank
|6,8167
|6,8578
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7751
|1,7840
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,52
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|3,36
|
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