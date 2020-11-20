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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.11.2020 15:14



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20.11.2020 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karara bağlamıştır
 
Halihazırda Tandem Yayıncılık tarafından işletilmekte olan Silivri Selimpaşa'da bulunan otel ve restaurantın 01.01.2021 tarihinden itibaren şirketimiz tarafından işletmesinin devralınmasına ve covid önlemleri kapsamında uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889363


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Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,08  
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