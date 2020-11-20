***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20.11.2020 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karara bağlamıştırHalihazırda Tandem Yayıncılık tarafından işletilmekte olan Silivri Selimpaşa'da bulunan otel ve restaurantın 01.01.2021 tarihinden itibaren şirketimiz tarafından işletmesinin devralınmasına ve covid önlemleri kapsamında uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889363BIST