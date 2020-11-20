***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 15:14
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 20.11.2020 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karara bağlamıştır
Halihazırda Tandem Yayıncılık tarafından işletilmekte olan Silivri Selimpaşa'da bulunan otel ve restaurantın 01.01.2021 tarihinden itibaren şirketimiz tarafından işletmesinin devralınmasına ve covid önlemleri kapsamında uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889363
BIST
16:401.328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:407,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:409,0523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0800
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:40457,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,44
|Açılış
|: 457,48
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KONYA
|980,40
|30.566.527
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|SKTAS
|5,19
|105.711.355
|% -4,60
|
|GARAN
|9,49
|3.819.221.508
|% -0,32
|
|SISE
|6,95
|1.951.806.099
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,14
|1.794.206.733
|% 0,96
|
|THYAO
|11,99
|1.774.686.879
|% 2,39
|
|KRDMD
|4,79
|1.392.378.169
|% -1,64
|
|YKBNK
|3,14
|1.794.206.733
|% 0,96
|
|GARAN
|9,49
|3.819.221.508
|% -0,32
|
|KRDMD
|4,79
|1.392.378.169
|% -1,64
|
|SISE
|6,95
|1.951.806.099
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,51
|307.520.958
|% 1,34
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6205
|7,6238
|% 0,98
|
|Euro
|9,0450
|9,0523
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,0829
|10,1334
|% 0,93
|
|Frank
|8,3330
|8,3832
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0260
|2,0362
|% 0,98
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|1,10
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.079
|17,00
|
|Tam
|3.035
|3.114
|33,39
|
|Yarım
|1.467
|1.506
|16,16
|
|Çeyrek
|736
|753
|8,07
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,08
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|0,32
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 87 artarak (% 0.88 ) 1, 484
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, YKBNK
-
16:53XU100
Endeks 1, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 26, 340.00 milyon TL de
-
16:51BAGFS
Yüzde 6.73 oranında artışla 19.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 876 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 25, 884.00 milyon TL de