***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 11:42
***PSDTC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSDTC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881467
BIST
12:171.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:177,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9545
En Düşük
7,9010
12:179,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:17485,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,71
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ESEN
|12,43
|751.443
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|966.665
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.447.655
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.769.292
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|464.109.995
|% 0,59
|
|GARAN
|7,10
|423.817.338
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|197.598.009
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|ODAS
|3,59
|340.674.111
|% 1,13
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9518
|7,9545
|% 0,45
|
|Euro
|9,3293
|9,3390
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2440
|10,2953
|% 0,30
|
|Frank
|8,6481
|8,7002
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,39
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,58
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,47
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|0,12
|