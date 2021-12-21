***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 -30.332 77.012 10.980.061 544.053 27.570.794 27.570.794Transferler-32.814 544.053 -544.053 -32.814 -32.814Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.915.006 4.915.006 4.915.006Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 -63.146 77.012 11.524.113 4.915.006 32.452.986 32.452.986Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.171 4.854.473 50.993.465 50.993.465Transferler4.854.473 -4.854.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.464.097 -25.741 16.072.769 25.511.125 25.511.125Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 24.065.109 -88.887 417.955 16.037.643 16.072.769 76.504.590 76.504.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.208.928 -20.935.702Dönem Karı (Zararı)16.072.769 4.915.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.435.986 740.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 961.282 576.474Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.713 -102.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler81.846 -102.807Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.060.352 266.962Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.669.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.717.683 -26.591.337Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -12.023.370 -28.227.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.628.146 11.151.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -37.023.752 4.294.308Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-9 -197.717 -12.365.381Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 6.606.909 -265.222Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 66.129 -183.668Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.155.804 -816.343Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 8.070.168 -1.302.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.123.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.208.928 -20.935.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.894.495 -1.341.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.468Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.953.963 -1.341.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12-13 -11.953.963 -1.341.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.925.035 -21.437.927Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-26.925.035 -21.437.927Kredilerden Nakit Girişleri-26.966.146 -21.450.423Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri41.111 12.496YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.028.458 -43.714.629Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi53.850.070 42.875.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.821.612 -838.774DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.801.259 1.624.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.622.871 785.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.622.871 3.801.259Ticari Alacaklar70.946.058 58.922.688İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.008.524 13.875.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 61.937.534 45.046.777Diğer Alacaklar0 7.299.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 7.299.260Stoklar8 51.010.970 13.987.218Peşin Ödenmiş Giderler10.935.808 10.738.091İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 0 5.335.526İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 10.935.808 5.402.565Diğer Dönen Varlıklar7.925.169 4.914.274İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.925.169 4.914.274ARA TOPLAM146.440.876 99.662.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR146.440.876 99.662.790DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.091.348 1.431.129İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.091.348 1.431.129Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.125.000 1.125.000Maddi Duran Varlıklar12 48.770.615 25.800.603Kullanım Hakkı Varlıkları14 53.368 71.158Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 131.800 17.351TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.172.131 28.445.241TOPLAM VARLIKLAR199.613.007 128.108.031KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar42.043.217 11.840.251İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar42.043.217 11.840.251Banka Kredileri26 42.026.267 11.641.056Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 16.950 199.195Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.616.489 31.078.788İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları38.616.489 31.078.788Banka Kredileri26 38.616.489 31.078.788Diğer Finansal Yükümlülükler26 28.092 69.203Ticari Borçlar9.667.680 3.060.771İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 78.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.667.680 2.981.907Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 352.434 286.305Diğer Borçlar2.060.937 905.133İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 9.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.060.937 895.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.978.764 4.908.596İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.930 2.034.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.874.834 2.873.767Kısa Vadeli Karşılıklar226.205 130.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 226.205 130.645ARA TOPLAM105.973.818 52.279.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.973.818 52.279.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.227.732 23.002.252İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.227.732 23.002.252Banka Kredileri26 12.202.916 22.963.399Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 24.816 38.853Uzun Vadeli Karşılıklar926.616 912.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 278.566 266.539Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 648.050 646.183Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.980.251 919.900TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.134.599 24.834.874TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER123.108.417 77.114.566ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.504.590 50.993.465Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.976.223 14.537.866Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.976.223 14.537.866Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.065.110 14.601.012Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.887 -63.146Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler417.955 417.955Yasal Yedekler417.955 417.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.037.643 11.183.171Net Dönem Karı veya Zararı16.072.769 4.854.473TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.504.590 50.993.465TOPLAM KAYNAKLAR199.613.007 128.108.031Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 139.106.650 74.722.050 48.904.040 32.537.091Satışların Maliyeti19 -110.292.997 -56.149.434 -37.926.785 -22.618.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.813.653 18.572.616 10.977.255 9.918.134BRÜT KAR (ZARAR)28.813.653 18.572.616 10.977.255 9.918.134Genel Yönetim Giderleri20 -2.481.702 -1.037.747 -1.008.672 -319.461Pazarlama Giderleri20 -1.436.992 -647.763 -423.040 -178.576Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 11.357.672 5.598.629 1.157.601 4.239.322Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.643.922 -1.205.605 -1.442.894 -174.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.608.709 21.280.130 9.260.250 13.485.013TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22 -27.475 -302.621 89.951 -75.087FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.581.234 20.977.509 9.350.201 13.409.926Finansman Gelirleri23 2.844.751 1.056.313 266.590 -115.591Finansman Giderleri23 -12.629.192 -15.719.001 -970.601 -6.645.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.796.793 6.314.821 8.646.190 6.649.118Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.724.024 -1.399.815 -2.431.742 -1.491.935Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.325.774 -1.123.598 -1.999.522 -969.438Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -398.250 -276.217 -432.220 -522.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.072.769 4.915.006 6.214.448 5.157.183DÖNEM KARI (ZARARI)16.072.769 4.915.006 6.214.448 5.157.183Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.072.769 4.915.006 6.214.448 5.157.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 80,36000000 30,72000000 31,07000000 32,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.438.356 -23.984 2.578 -13.748Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.133.458 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.001 -30.749 3.305 -17.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.662.101 6.765 -727 3.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.662.101 6.765 -727 3.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.438.356 -23.984 2.578 -13.748TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.511.125 4.891.022 6.217.026 5.143.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.511.125 4.891.022 6.217.026 5.143.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985331BIST