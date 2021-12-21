***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
21.12.2021 21:52
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -30.332 77.012 10.980.061 544.053 27.570.794 27.570.794
Transferler
-32.814 544.053 -544.053 -32.814 -32.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.915.006 4.915.006 4.915.006
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 -63.146 77.012 11.524.113 4.915.006 32.452.986 32.452.986
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.171 4.854.473 50.993.465 50.993.465
Transferler
4.854.473 -4.854.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.464.097 -25.741 16.072.769 25.511.125 25.511.125
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 24.065.109 -88.887 417.955 16.037.643 16.072.769 76.504.590 76.504.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.208.928 -20.935.702
Dönem Karı (Zararı)
16.072.769 4.915.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.435.986 740.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 961.282 576.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.713 -102.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.846 -102.807
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.060.352 266.962
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.669.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.717.683 -26.591.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -12.023.370 -28.227.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.628.146 11.151.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -37.023.752 4.294.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-9 -197.717 -12.365.381
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 6.606.909 -265.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 66.129 -183.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.804 -816.343
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 8.070.168 -1.302.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.123.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.208.928 -20.935.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.894.495 -1.341.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.468
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.953.963 -1.341.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -11.953.963 -1.341.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.925.035 -21.437.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.925.035 -21.437.927
Kredilerden Nakit Girişleri
-26.966.146 -21.450.423
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
41.111 12.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.028.458 -43.714.629
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
53.850.070 42.875.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.821.612 -838.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.801.259 1.624.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.622.871 785.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.622.871 3.801.259
Ticari Alacaklar
70.946.058 58.922.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.008.524 13.875.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 61.937.534 45.046.777
Diğer Alacaklar
0 7.299.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 7.299.260
Stoklar
8 51.010.970 13.987.218
Peşin Ödenmiş Giderler
10.935.808 10.738.091
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 5.335.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.935.808 5.402.565
Diğer Dönen Varlıklar
7.925.169 4.914.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.925.169 4.914.274
ARA TOPLAM
146.440.876 99.662.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.440.876 99.662.790
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.091.348 1.431.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.091.348 1.431.129
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.125.000 1.125.000
Maddi Duran Varlıklar
12 48.770.615 25.800.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 53.368 71.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 131.800 17.351
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.172.131 28.445.241
TOPLAM VARLIKLAR
199.613.007 128.108.031
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.043.217 11.840.251
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.043.217 11.840.251
Banka Kredileri
26 42.026.267 11.641.056
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 16.950 199.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.616.489 31.078.788
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.616.489 31.078.788
Banka Kredileri
26 38.616.489 31.078.788
Diğer Finansal Yükümlülükler
26 28.092 69.203
Ticari Borçlar
9.667.680 3.060.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 78.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.667.680 2.981.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 352.434 286.305
Diğer Borçlar
2.060.937 905.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 9.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.060.937 895.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.978.764 4.908.596
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.930 2.034.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.874.834 2.873.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
226.205 130.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 226.205 130.645
ARA TOPLAM
105.973.818 52.279.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.973.818 52.279.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.227.732 23.002.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.227.732 23.002.252
Banka Kredileri
26 12.202.916 22.963.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 24.816 38.853
Uzun Vadeli Karşılıklar
926.616 912.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 278.566 266.539
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 648.050 646.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.980.251 919.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.134.599 24.834.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.108.417 77.114.566
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.504.590 50.993.465
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.976.223 14.537.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.976.223 14.537.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.065.110 14.601.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.887 -63.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
417.955 417.955
Yasal Yedekler
417.955 417.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.037.643 11.183.171
Net Dönem Karı veya Zararı
16.072.769 4.854.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.504.590 50.993.465
TOPLAM KAYNAKLAR
199.613.007 128.108.031
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 139.106.650 74.722.050 48.904.040 32.537.091
Satışların Maliyeti
19 -110.292.997 -56.149.434 -37.926.785 -22.618.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.813.653 18.572.616 10.977.255 9.918.134
BRÜT KAR (ZARAR)
28.813.653 18.572.616 10.977.255 9.918.134
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.481.702 -1.037.747 -1.008.672 -319.461
Pazarlama Giderleri
20 -1.436.992 -647.763 -423.040 -178.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.357.672 5.598.629 1.157.601 4.239.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.643.922 -1.205.605 -1.442.894 -174.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.608.709 21.280.130 9.260.250 13.485.013
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 -27.475 -302.621 89.951 -75.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.581.234 20.977.509 9.350.201 13.409.926
Finansman Gelirleri
23 2.844.751 1.056.313 266.590 -115.591
Finansman Giderleri
23 -12.629.192 -15.719.001 -970.601 -6.645.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.796.793 6.314.821 8.646.190 6.649.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.724.024 -1.399.815 -2.431.742 -1.491.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.325.774 -1.123.598 -1.999.522 -969.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -398.250 -276.217 -432.220 -522.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.072.769 4.915.006 6.214.448 5.157.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.072.769 4.915.006 6.214.448 5.157.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.072.769 4.915.006 6.214.448 5.157.183
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 80,36000000 30,72000000 31,07000000 32,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.438.356 -23.984 2.578 -13.748
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.133.458 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.001 -30.749 3.305 -17.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.662.101 6.765 -727 3.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.662.101 6.765 -727 3.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.438.356 -23.984 2.578 -13.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.511.125 4.891.022 6.217.026 5.143.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.511.125 4.891.022 6.217.026 5.143.435
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985331
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