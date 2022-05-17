***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.05.2022 13:59
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030820
BIST
16:482.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4815,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2189
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4816,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,3949
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:48924,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 13,96
|Açılış
|: 925,28
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EGEPO
|8,03
|45.355.278
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.552.642
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.065.002
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,73
|82.467.508
|% -6,35
|
|THYAO
|42,86
|3.045.976.491
|% 0,33
|
|SISE
|19,90
|2.238.971.983
|% 3,11
|
|SAHOL
|19,44
|1.202.233.400
|% 1,09
|
|AKBNK
|7,89
|1.198.819.099
|% -1,00
|
|KRDMD
|14,89
|1.190.615.468
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|804.864.827
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,31
|1.154.807.707
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,15
|184.825.559
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.198.819.099
|% -1,00
|
|SISE
|19,90
|2.238.971.983
|% 3,11
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7452
|15,7600
|% 1,41
|
|Euro
|16,6071
|16,6351
|% 2,43
|
|Sterlin
|19,5704
|19,6686
|% 2,55
|
|Frank
|15,8003
|15,8955
|% 2,32
|
|Riyal
|4,1901
|4,2111
|% 1,49
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,03
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,43
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.271
|99,00
|
|Tam
|6.151
|6.310
|99,09
|
|Yarım
|2.973
|3.052
|47,93
|
|Çeyrek
|1.491
|1.526
|23,97
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,20
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,58
|
Seans Raporu
16:48
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