***RTALB* *ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***RTALB******ACP*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının Sonlandırması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş, İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre YOKTURGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 28.02.2020 50.000 0,122 2 0 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 09.03.2020 50.000 0,122 2 50.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,99 100.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,98 150.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,97 200.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,96 250.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,95 300.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,94 350.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 50.000 0,122 1,93 400.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 10.03.2020 13.074 0,031 1,92 450.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 11.03.2020 86.926 0,212 1,91 463.074 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 11.03.2020 50.000 0,121 1,9 550.000 YOKTURB Grubu, RTALB, TRERTAL00018 11.03.2020 3.270 0,007 1,89 600.000 YOKTURGeri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 28.02.2020 11.03.2020 2 1,953 1.178.311,04 1.178.311,04 603.270 1,471Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarBağlı Ortaklığımız, A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildirimdir.Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 Tarihli Kararı ile , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup , bu süreçte 603.270 adet 1.178.311,04 Türk liralık hisse alımı iştiraklerimizin alımı ile gerçekleştirilmiştir.Bugün itibari ile şirketimiz paylarında oluşan fiyat neticesinde Geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827219BIST