***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
29.09.2021 18:11
***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler RTALB
İlgili Şirket Ünvanı RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar TRERTAL00018
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 1.970.214 4,8054
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Güler Yatırım Holding A.Ş. 1.788.651 TL / İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. 181.563 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 24,32 TL
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (base price) 24,32 TL, en düşük fiyat (minimum price) 19,46 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 29,18 TL
İşlem Tarihi 30.09.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 41.000.000 TL olan sermayesinin 42.970.214 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.970.214 TL nominal değerli paylardan 1.788.651 TL nominal değerli kısmının Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmının ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 24,32 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/09/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965766
BIST