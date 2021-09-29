***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler RTALBİlgili Şirket Ünvanı RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar TRERTAL00018Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, RTALB, TRERTAL00018 1.970.214 4,8054Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Güler Yatırım Holding A.Ş. 1.788.651 TL / İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. 181.563 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 24,32 TLToptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları Baz fiyat (base price) 24,32 TL, en düşük fiyat (minimum price) 19,46 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 29,18 TLİşlem Tarihi 30.09.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 41.000.000 TL olan sermayesinin 42.970.214 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.970.214 TL nominal değerli paylardan 1.788.651 TL nominal değerli kısmının Güler Yatırım Holding A.Ş.'ye, 181.563 TL nominal değerli kısmının ise İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye 24,32 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/09/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965766BIST