***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 11:37
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844897
BIST
12:55100.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 137,95
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
12:556,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:557,5350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:55384,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,30
|Açılış
|: 384,91
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.880.879
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SODSN
|16,99
|491.283
|% 9,97
|
|YONGA
|27,82
|441.448
|% 9,96
|
|UZERB
|5,86
|77.739
|% 9,94
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|122.920.666
|% -9,99
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ULUUN
|9,37
|15.338.038
|% -7,59
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|TTKOM
|7,45
|170.565.645
|% -1,06
|
|RTALB
|43,06
|122.920.666
|% -9,99
|
|TKNSA
|7,64
|111.174.268
|% 7,45
|
|AKSEN
|4,96
|103.844.095
|% 3,33
|
|PAPIL
|15,30
|79.957.987
|% 8,66
|
|CEMAS
|1,10
|67.729.327
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,18
|57.876.173
|% 0,85
|
|ODAS
|1,84
|64.480.501
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,28
|38.731.305
|% 0,79
|
|AKSEN
|4,96
|103.844.095
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4883
|8,5309
|% -0,25
|
|Frank
|7,1308
|7,1737
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,57
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.516
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.582
|-2,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-1,10
|
|Çeyrek
|622
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|