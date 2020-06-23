***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2020 10:32
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852430
BIST
11:50115.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 806,61
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:506,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8599
En Düşük
6,8383
11:507,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:50387,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,28
|Açılış
|: 387,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.778.211
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.227.028
|% 9,73
|
|ULAS
|4,51
|7.061.190
|% 9,20
|
|MNDRS
|3,65
|35.054.183
|% 8,96
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,01
|471.329.207
|% -4,64
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,68
|635.643.607
|% 5,10
|
|TSPOR
|8,01
|471.329.207
|% -4,64
|
|KRDMD
|2,97
|359.737.511
|% 2,06
|
|GARAN
|8,53
|350.959.920
|% 0,12
|
|TCELL
|16,73
|328.046.856
|% 2,01
|
|KARSN
|2,68
|635.643.607
|% 5,10
|
|SKBNK
|1,38
|205.933.973
|% 2,99
|
|ALBRK
|1,68
|240.931.802
|% 2,44
|
|ODAS
|2,19
|304.350.537
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,95
|241.019.683
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5808
|% 0,33
|
|Frank
|7,2282
|7,2717
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,03
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.526
|3,30
|
|Tam
|2.578
|2.590
|3,40
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,70
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,30
|
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