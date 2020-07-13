***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2020 10:41
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859286
BIST
15:01117.832
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 3.023,48
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.850
En Düşük
116.126
15:016,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
15:017,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
15:01399,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,32
|Açılış
|: 399,28
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.364.253
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.384.064
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.633.620
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.648.247
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|468.301.477
|% -6,41
|
|BJKAS
|2,99
|47.427.883
|% -6,27
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,23
|1.166.318.894
|% 3,24
|
|THYAO
|11,99
|754.349.639
|% 1,35
|
|GARAN
|7,99
|560.249.175
|% 2,30
|
|ODAS
|2,85
|528.472.100
|% 5,95
|
|TSPOR
|5,84
|468.301.477
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.166.318.894
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|528.472.100
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|357.523.215
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,80
|249.565.657
|% 9,09
|
|IHLAS
|0,90
|96.832.510
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6270
|8,6703
|% -0,09
|
|Frank
|7,2585
|7,3023
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,96
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,11
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,44
|