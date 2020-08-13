***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:04
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868526
BIST
11:191.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:197,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
11:198,7113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7114
En Düşük
8,6148
11:19455,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,68
|Açılış
|: 455,74
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MSGYO
|4,18
|19.214.774
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|SILVR
|4,54
|42.356.270
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.585.488
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,00
|512.931.005
|% 1,61
|
|KRDMD
|2,91
|388.873.211
|% -3,64
|
|THYAO
|11,23
|341.913.582
|% -1,66
|
|GARAN
|7,03
|302.584.042
|% -0,57
|
|ASELS
|17,85
|301.014.921
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,91
|388.873.211
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,03
|237.952.107
|% -0,49
|
|KARSN
|3,16
|244.457.128
|% 3,27
|
|TSKB
|1,12
|76.613.212
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|100.283.311
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3554
|7,3599
|% 0,36
|
|Euro
|8,7043
|8,7113
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,5824
|9,6304
|% 0,57
|
|Frank
|8,0438
|8,0923
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|14,19
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,89
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|-0,19
|