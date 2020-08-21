***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870536
BIST
11:171.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 12,43
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:177,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0466
|Açılış
|: 7,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:178,5809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0777
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:17450,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -6,96
|Açılış
|: 450,00
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.224.192
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,89
|1.304.132.198
|% 5,16
|
|TUPRS
|94,45
|1.056.383.939
|% 2,66
|
|GARAN
|7,24
|313.789.921
|% 1,40
|
|TKFEN
|15,99
|287.468.647
|% 5,13
|
|RTALB
|52,40
|259.474.430
|% 0,00
|
|PETKM
|4,89
|1.304.132.198
|% 5,16
|
|SKBNK
|1,58
|151.446.888
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,05
|166.068.774
|% 0,99
|
|ZOREN
|3,08
|236.904.124
|% 5,84
|
|YKBNK
|2,21
|164.080.966
|% 2,31
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2430
|7,2509
|% -0,64
|
|Euro
|8,5563
|8,5809
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,5376
|9,5854
|% -0,82
|
|Frank
|7,9251
|7,9728
|% -1,04
|
|Riyal
|1,9232
|1,9328
|% -0,88
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|