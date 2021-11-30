***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:13
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980209
BIST
14:251.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2513,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1941
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2514,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3103
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:25757,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 22,15
|Açılış
|: 756,43
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:25
|SONME
|31,02
|3.611.218
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.153.950
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.004.142
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,34
|132.945.719
|% -9,00
|
|ASELS
|22,42
|1.788.880.105
|% -1,41
|
|KOZAL
|130,00
|1.664.904.417
|% 7,79
|
|GARAN
|11,48
|1.374.639.770
|% 0,70
|
|SASA
|42,76
|1.082.919.761
|% -0,47
|
|THYAO
|17,05
|952.352.284
|% -1,56
|
|YKBNK
|3,18
|583.830.264
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,55
|826.498.943
|% -0,76
|
|GARAN
|11,48
|1.374.639.770
|% 0,70
|
|TSKB
|1,49
|152.653.454
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,26
|216.442.765
|% 0,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9777
|13,0104
|% 1,51
|
|Euro
|14,7330
|14,7792
|% 2,14
|
|Sterlin
|17,4542
|17,5417
|% 2,70
|
|Frank
|14,2359
|14,3217
|% 3,02
|
|Riyal
|3,4875
|3,5050
|% 2,41
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,51
|
|Altın Gr.
|756
|756
|21,43
|
|Cumhuriyet
|5.002
|5.078
|173,00
|
|Tam
|4.973
|5.103
|170,93
|
|Yarım
|2.404
|2.469
|82,69
|
|Çeyrek
|1.206
|1.234
|41,34
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,22
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-1,81
|