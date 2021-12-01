***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 16:19
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980494
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,41
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BURCE
|26,40
|16.714.584
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.813.979
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|THYAO
|18,71
|2.907.000.608
|% 8,65
|
|SISE
|12,92
|2.238.738.381
|% 2,95
|
|SASA
|45,50
|2.141.640.935
|% 4,84
|
|ASELS
|22,04
|1.974.390.319
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,30
|979.709.264
|% 4,10
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,28
|602.194.290
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|341.154.028
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,88
|1.533.652.363
|% 3,86
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3161
|13,3262
|% -2,52
|
|Euro
|15,1228
|15,1593
|% -2,36
|
|Sterlin
|17,7678
|17,8570
|% -1,97
|
|Frank
|14,4769
|14,5641
|% -2,38
|
|Riyal
|3,5487
|3,5665
|% -2,30
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|16,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|-10,77
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.046
|5.178
|89,25
|
|Yarım
|2.439
|2.505
|43,17
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,59
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,86
|