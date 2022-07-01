***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 10:01
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040581
BIST
11:152.436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,39
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.436
En Düşük
2.400
11:1516,7432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0448
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:1517,4984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0290
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:15964,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,01
|Açılış
|: 964,92
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KOZAL
|184,50
|618.617.976
|% 8,53
|
|KOZAA
|27,50
|315.650.261
|% 6,51
|
|IPEKE
|17,90
|54.251.933
|% 6,48
|
|ISSEN
|27,24
|15.801.070
|% 6,41
|
|MAKIM
|16,20
|184.834.156
|% 6,23
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|LIDFA
|10,74
|21.321.067
|% -5,29
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|RTALB
|7,13
|62.624.989
|% -4,42
|
|GLRYH
|3,26
|13.875.563
|% -4,40
|
|THYAO
|48,00
|1.399.844.416
|% 2,56
|
|KOZAL
|184,50
|618.617.976
|% 8,53
|
|SISE
|21,36
|435.850.683
|% -0,65
|
|TUPRS
|269,00
|340.047.290
|% 1,70
|
|KOZAA
|27,50
|315.650.261
|% 6,51
|
|EKGYO
|2,64
|155.063.918
|% 0,00
|
|THYAO
|48,00
|1.399.844.416
|% 2,56
|
|ODAS
|2,92
|66.548.720
|% 1,04
|
|TSKB
|2,04
|44.181.029
|% 1,49
|
|KRDMD
|11,24
|233.834.021
|% -0,35
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7235
|16,7338
|% 0,21
|
|Euro
|17,4954
|17,5004
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,1690
|20,2701
|% -0,49
|
|Frank
|17,3639
|17,4685
|% -0,26
|
|Riyal
|4,4449
|4,4672
|% 0,22
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,19
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.522
|-68,00
|
|Yarım
|3.146
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,81
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,12
|