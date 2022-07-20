***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:37
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046731
BIST
11:532.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,85
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
11:5317,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
11:5318,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
11:53965,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 965,80
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler11:51
|RHEAG
|1,98
|1.551.784
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|42.599.597
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.269.784
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,60
|4.568.774
|% 9,70
|
|ESCAR
|53,25
|27.477.601
|% 9,34
|
|GLRYH
|3,66
|90.419.872
|% -4,94
|
|KRSTL
|7,88
|14.428.290
|% -4,72
|
|KONYA
|1.254,50
|44.510.487
|% -4,68
|
|PRDGS
|2,72
|19.031.992
|% -3,89
|
|CANTE
|53,85
|17.962.045
|% -3,23
|
|THYAO
|51,10
|1.374.418.911
|% 0,00
|
|SISE
|21,30
|996.319.051
|% 0,57
|
|HEKTS
|34,18
|521.426.614
|% 3,70
|
|EREGL
|28,04
|488.828.273
|% 1,23
|
|KCHOL
|34,96
|425.978.313
|% 0,40
|
|EKGYO
|3,00
|273.673.437
|% -0,66
|
|TSKB
|2,27
|147.165.245
|% 2,71
|
|ODAS
|3,52
|178.442.915
|% 1,73
|
|KARSN
|7,58
|368.001.149
|% 3,41
|
|SISE
|21,30
|996.319.051
|% 0,57
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5844
|17,5865
|% 0,15
|
|Euro
|18,0103
|18,0253
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,0521
|21,1576
|% 0,28
|
|Frank
|18,0720
|18,1809
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6667
|4,6901
|% 0,14
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,64
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.546
|6.603
|-28,00
|
|Yarım
|3.190
|3.228
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.614
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,97
|