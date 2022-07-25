***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2022 13:32
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047537
BIST
18:002.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,59
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0017,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0998
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0018,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1028
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:00984,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 984,42
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|73,15
|37.344.869
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.182.339
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|327.297.517
|% 9,98
|
|MIPAZ
|7,28
|41.068.730
|% 9,97
|
|TMSN
|38,16
|312.346.976
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|91.353.517
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|ULUUN
|23,90
|495.675.558
|% -5,31
|
|THYAO
|49,66
|3.727.922.421
|% -0,78
|
|SISE
|21,20
|1.709.251.232
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,15
|1.648.350.292
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,97
|998.302.734
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,82
|960.309.273
|% 3,21
|
|EKGYO
|3,15
|1.648.350.292
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.050.975
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,82
|960.309.273
|% 3,21
|
|ODAS
|3,79
|652.176.428
|% 4,41
|
|TSKB
|2,41
|359.167.687
|% 2,99
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8188
|17,8317
|% 0,59
|
|Euro
|18,2042
|18,2214
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4154
|21,5228
|% 0,91
|
|Frank
|18,4111
|18,5220
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7320
|4,7558
|% 0,59
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.621
|6.694
|-68,00
|
|Yarım
|3.226
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|-18,00
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem