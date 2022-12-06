***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 13:21
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084733
BIST
17:365.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 41,88
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3618,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3619,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:361.064,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.064,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BARMA
|122,10
|32.867.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|777.002.372
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.432.398
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.462.700
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.209.884
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.780.848
|% -9,49
|
|ALKA
|42,40
|371.143.110
|% -9,25
|
|KRDMD
|17,23
|13.142.126.056
|% 6,16
|
|THYAO
|135,80
|8.455.092.285
|% -2,02
|
|EREGL
|42,58
|6.718.264.955
|% 0,33
|
|SISE
|40,26
|4.852.529.141
|% 4,19
|
|AKBNK
|16,24
|4.082.797.819
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,23
|13.142.126.056
|% 6,16
|
|EKGYO
|7,28
|3.956.764.425
|% 0,14
|
|ADESE
|1,83
|559.036.893
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,24
|4.082.797.819
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,24
|2.382.967.977
|% 0,89
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6416
|% 0,02
|
|Euro
|19,5826
|19,5893
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,09
|
|Frank
|19,7640
|19,8830
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,91
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,62
|