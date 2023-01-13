***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:43
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101781
BIST
10:414.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,86
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:4118,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:4120,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0207
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:411.145,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.145,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ONCSM
|37,40
|4.521.211
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|5.139.786
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|294.117.078
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ALFAS
|239,70
|63.950.471
|% -4,12
|
|EKGYO
|8,19
|827.056.691
|% -3,76
|
|EREGL
|40,46
|1.660.123.137
|% 2,22
|
|KRDMD
|18,64
|1.480.903.725
|% -1,38
|
|THYAO
|135,90
|1.475.498.129
|% 0,07
|
|ASELS
|55,35
|829.360.099
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,19
|827.056.691
|% -3,76
|
|EKGYO
|8,19
|827.056.691
|% -3,76
|
|KRDMD
|18,64
|1.480.903.725
|% -1,38
|
|YKBNK
|9,24
|620.380.935
|% 2,21
|
|EREGL
|40,46
|1.660.123.137
|% 2,22
|
|SKBNK
|2,65
|97.431.028
|% 0,38
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7831
|18,7859
|% 0,01
|
|Euro
|20,3653
|20,3685
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8520
|22,9666
|% -0,08
|
|Frank
|20,1684
|20,2899
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,12
|
|Altın Gr.
|1.144
|1.145
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.726
|7.785
|-25,00
|
|Yarım
|3.762
|3.809
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,19
|