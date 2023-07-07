***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2023 12:11
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167136
BIST
'
13:256.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 32,69
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:2526,0355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0373
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0026
13:2528,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0420
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:251.603,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.603,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:23
|SKTAS
|3,68
|15.605.069
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|13.726.444
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.545.542
|% 9,98
|
|IHAAS
|31,00
|110.786.365
|% -6,91
|
|MACKO
|90,40
|212.231.727
|% -6,80
|
|PCILT
|29,30
|37.171.790
|% -4,99
|
|ULUSE
|174,00
|105.211.440
|% -4,66
|
|PETUN
|60,30
|18.667.249
|% -3,75
|
|ASTOR
|81,35
|4.464.294.445
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,12
|1.819.509.312
|% 2,27
|
|EUPWR
|103,00
|1.220.001.419
|% 8,94
|
|GESAN
|64,15
|1.074.813.905
|% 4,91
|
|ALFAS
|452,90
|995.031.119
|% 4,52
|
|EKGYO
|8,12
|1.819.509.312
|% 2,27
|
|ODAS
|8,34
|480.847.414
|% -0,95
|
|ASTOR
|81,35
|4.464.294.445
|% 4,50
|
|PSGYO
|7,43
|370.696.143
|% 2,06
|
|AHGAZ
|8,84
|314.275.180
|% 5,62
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0216
|26,0400
|% -0,13
|
|Euro
|28,3345
|28,4053
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,0924
|33,2584
|% -0,11
|
|Frank
|28,9418
|29,1162
|% -0,26
|
|Riyal
|6,9192
|6,9539
|% -0,18
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|5,66
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|0,47
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.363
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.190
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
|