***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2023 10:31
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196116
BIST
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10:407.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 73,25
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
10:4027,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0278
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,1347
En Düşük
26,8557
10:4028,9243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,2086
En Düşük
28,4597
10:401.680,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.680,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TARKM
|190,30
|6.925.588
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|31.284.109
|% 10,00
|
|SUMAS
|245,40
|8.110.644
|% 10,00
|
|QNBFL
|396,00
|888.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|44,48
|3.836.705
|% 9,99
|
|INGRM
|486,50
|138.205.445
|% -9,99
|
|QNBFB
|164,40
|967.330
|% -9,97
|
|ANGEN
|19,58
|153.443.246
|% -6,94
|
|TRILC
|16,49
|344.567.695
|% -4,68
|
|IHAAS
|19,90
|24.900.318
|% -4,33
|
|THYAO
|220,40
|1.800.317.912
|% 1,05
|
|TUPRS
|142,10
|1.369.313.799
|% 2,60
|
|ISCTR
|22,04
|984.594.533
|% 1,01
|
|SISE
|52,40
|818.589.647
|% 0,87
|
|KOZAL
|27,92
|706.448.970
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,14
|435.686.227
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,04
|984.594.533
|% 1,01
|
|SKBNK
|5,70
|240.817.711
|% -1,04
|
|YKBNK
|16,08
|637.636.033
|% 0,88
|
|PSGYO
|5,34
|200.634.683
|% -0,56
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0302
|27,0367
|% 0,10
|
|Euro
|28,9131
|28,9243
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3792
|33,5466
|% 0,07
|
|Frank
|30,0075
|30,1883
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1855
|7,2215
|% 0,08
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,41
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|0,45
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.109
|11.194
|-20,00
|
|Yarım
|5.572
|5.620
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.810
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,21
|20,24
|0,03
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|0,27
|