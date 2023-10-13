***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 12:51
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205798
BIST
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14:358.134
En Düşük
|Değişim
|: -1,52%
|| -125,49
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3527,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0747
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3529,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:351.692,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 26,03
|Açılış
|: 1.692,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,64
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:33
|AYCES
|465,30
|28.184.627
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.796.972
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,44
|244.493.416
|% -9,12
|
|BRSAN
|997,60
|3.316.752.795
|% 0,94
|
|THYAO
|220,70
|3.195.737.315
|% -1,95
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ASELS
|43,28
|2.458.138.140
|% 0,42
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|ZOREN
|6,34
|1.174.426.343
|% 0,16
|
|EKGYO
|7,75
|1.414.086.095
|% -2,27
|
|YKBNK
|18,78
|2.437.800.374
|% -3,00
|
|PETKM
|24,10
|2.646.069.116
|% 2,99
|
|ODAS
|13,36
|1.254.785.290
|% -1,26
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7955
|27,8007
|% 0,27
|
|Euro
|29,2784
|29,2887
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7454
|33,9146
|% 0,26
|
|Frank
|30,5043
|30,6881
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3902
|7,4273
|% 0,26
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|26,17
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|24,96
|
|Cumhuriyet
|11.681
|11.858
|72,00
|
|Tam
|11.435
|11.519
|92,00
|
|Yarım
|5.735
|5.782
|47,00
|
|Çeyrek
|2.859
|2.891
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,36
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
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