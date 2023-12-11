***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2023 14:00
***RTALB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTALB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224424
BIST
'
15:087.762
En Düşük
|Değişim
|: -1,91%
|| -151,27
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0828,9933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0087
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0831,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0307
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:081.860,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.860,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:08
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|FMIZP
|394,25
|328.426.010
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|EGEEN
|12.482,50
|894.769.773
|% -9,05
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|AKBNK
|34,86
|1.807.540.847
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ISCTR
|22,14
|1.796.855.845
|% -0,54
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9902
|28,9933
|% 0,03
|
|Euro
|31,2272
|31,2449
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3817
|36,5642
|% 0,33
|
|Frank
|32,8159
|33,0136
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7068
|7,7454
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|924,93
|926,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,53
|953,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,52
|75,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,39
|1.995,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23ICUGS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 665 adet işlem
-
15:22OBASE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 012 adet işlem
-
15:21XU100
Endeks 7, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 46, 546.00 milyon TL de
-
15:21EGEEN
Yüzde -9.05 oranında düşüşle 12, 482.50 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 611 adet işlem
-
15:20DOFER
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 233 adet işlem