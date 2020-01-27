***RTALB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
27.01.2020 10:17
***RTALB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [RTALB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 4.900.000 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN Kod:TRERTAL00018), Şirketin talebi üzerine 27.01.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814491
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9633
En Düşük
5,9597
18:056,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5648
En Düşük
6,5596
18:05302,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,25
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|7,47
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,19
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,08
|