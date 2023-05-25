***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.05.2023Tescil Tarihi24.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.05.2023 / 10837Açıklamalar2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Şirketimizin 18.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce oybirliğiyle onaylanmış olup, bahse konu husus T.C. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil ve 24.05.2023 tarih 10837 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153700BIST