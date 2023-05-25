***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2023 09:33
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2023
Tescil Tarihi
24.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023 / 10837
Açıklamalar
2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Şirketimizin 18.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizce oybirliğiyle onaylanmış olup, bahse konu husus T.C. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2023 tarihinde tescil ve 24.05.2023 tarih 10837 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153700
BIST
13:104.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,31
|Açılış
|: 4.440
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|Önceki Kapanış
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19,9330
En Düşük
19,8779
13:1021,4271
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
21,3598
13:101.256,71
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|Değişim
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|Açılış
|: 1.256,71
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|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
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1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.478.282
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.320.188
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|49.174.855
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.154.436
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,82
|59.957.554
|% -6,30
|
|DOKTA
|38,64
|16.654.692
|% -4,55
|
|THYAO
|135,50
|1.818.913.700
|% 2,03
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|SASA
|49,56
|1.499.963.621
|% -2,15
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|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EUPWR
|79,50
|782.716.732
|% 2,78
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,27
|416.665.512
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,90
|558.443.989
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.727.066
|% 7,22
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9227
|19,9268
|% 0,19
|
|Euro
|21,4231
|21,4754
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7126
|% 0,27
|
|Frank
|21,9119
|22,0439
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2965
|5,3230
|% 0,16
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,50
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.238
|9.478
|-137,79
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
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