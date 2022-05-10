***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198Transferler60.933.241 -60.933.241Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.053 24.480.928 24.480.928 4.054.003 28.534.931Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.053 -6.053 -6.053Sermaye Arttırımı202.500 202.500Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -80.143 1.670.185 91.490.641 24.480.928 174.749.853 21.787.723 196.537.576Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.970.214 52.876.395 -36.679 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278Transferler2.031.132 112.442.536 -114.473.668Dönem Karı (Zararı)33.516.240 33.516.240 6.684.703 40.200.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.363 -1.250.389 -1.269.752 -1.269.752Dönem Sonu Bakiyeler42.970.214 52.876.395 -56.042 9.309.308 -80.143 4.481.770 201.902.335 33.516.240 344.920.077 37.245.392 382.165.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-91.526.157 -24.449.594Dönem Karı (Zararı)41.662.933 28.534.931Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.099.822 -3.481.937Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.329.514 1.003.469Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.727.074 2.303.063Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -23.436 2.578.488Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.703.638 -275.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.131 -513.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 86.131 62.189Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -575.325Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.428.470 -577.021Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -10.045.674 -459.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 684.175 2.198.997Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27 2.978.703 1.222.655Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27 -10.045.674 -3.538.842Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -29.836.475 -9.133.421Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 19.476.552 3.435.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.767.293 -37.983.599Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 5.549.418 49.229Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 44.866.855 -29.499.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -79.830.887 -22.232.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -2.524.183 -9.517.666Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 2.572.853 337.830Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -51.924.540 25.306.399Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 -461.673 -126.482Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 455.337 968.293Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -8.470.473 -3.269.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-77.204.182 -12.930.605Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -14.321.975 -11.518.989YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.210.378 -3.788.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.995 689.731Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 47.995 689.731Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.883.291 -4.879.039Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -4.883.291 -4.855.837Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -23.202Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -59.500Alınan Faiz29 10.045.674 459.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI344.101 15.601.956Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.436.145 17.820.663Kredilerden Nakit Girişleri9 1.436.145 17.820.663Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -407.869 -222.210Ödenen Faiz29 -684.175 -2.198.997Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)202.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.971.678 -12.636.615NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.971.678 -12.636.615DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 157.539.063 17.464.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 71.567.385 4.827.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 71.567.385 157.539.063Finansal Yatırımlar6 313.345 5.862.763Ticari Alacaklar68.863.514 103.661.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.051.364 4.450.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 65.812.150 99.210.932Diğer Alacaklar132.390.088 38.642.390İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 128.190.808 35.151.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.199.280 3.491.331Stoklar11 29.106.362 22.878.541Peşin Ödenmiş Giderler14 4.780.394 7.467.299İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 4.780.394 7.467.299Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 61.251 15.246.606Diğer Dönen Varlıklar12 12.357.529 11.088.985ARA TOPLAM319.439.868 362.386.906Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 7.000.000 7.000.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR326.439.868 369.386.906DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 685.000 685.000Diğer Alacaklar10 6.254 6.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.254 6.254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 157.868.022 128.031.547Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 6.222.000 6.222.000Maddi Duran Varlıklar18 48.164.716 46.259.333Kullanım Hakkı Varlıkları17 323.676 494.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 534.823 563.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 534.823 563.731Peşin Ödenmiş Giderler14 868.227 754.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.672.718 183.016.909TOPLAM VARLIKLAR541.112.586 552.403.815KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 56.155.575 54.724.189Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 512.403 652.680Ticari Borçlar52.326.271 101.272.108İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 60.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 52.266.016 101.272.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 403.845 865.518Diğer Borçlar1.415.229 1.484.185İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 321.060 321.062İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.094.169 1.163.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 22.864.761 31.335.234Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 14.321.975Kısa Vadeli Karşılıklar226.960 21 142.256 139.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 84.704 84.704ARA TOPLAM133.905.044 204.880.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.905.044 204.880.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 317.815 580.648Uzun Vadeli Karşılıklar21 461.839 378.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 461.839 378.448Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 24.262.419 3.330.332TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.042.073 4.289.428TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.947.117 209.169.537ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar344.920.077 312.673.589Ödenmiş Sermaye23 42.970.214 42.970.214Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 52.876.395 52.876.395Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 9.173.123 9.192.486Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 9.253.266 9.272.629Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -56.042 -36.679Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 9.309.308 9.309.308Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-80.143 -80.143Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 4.481.770 2.450.638Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 201.902.335 90.710.188Net Dönem Karı veya Zararı33.516.240 114.473.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 37.245.392 30.560.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR382.165.469 343.234.278TOPLAM KAYNAKLAR541.112.586 552.403.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 43.403.119 59.306.345Satışların Maliyeti24 -21.973.419 -25.945.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.429.700 33.361.046BRÜT KAR (ZARAR)21.429.700 33.361.046Genel Yönetim Giderleri26 -4.267.740 -5.249.751Pazarlama Giderleri26 -3.354.148 -2.435.370Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -3.280.155 -1.063.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 32.273.235 7.199.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -10.993.345 -7.584.853ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.807.547 24.227.323Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 503.447 1.592.149Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -286.112Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 29.836.475 9.133.421FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.147.469 34.666.781Finansman Gelirleri29 2.483.097Finansman Giderleri29 -1.007.984 -5.179.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)61.139.485 31.970.040Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.938.542 -3.435.109Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -4.142.811Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -20.938.542 707.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.200.943 28.534.931DÖNEM KARI (ZARARI)40.200.943 28.534.931Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,6 6.684.703 4.054.003Ana Ortaklık Payları33.516.240 24.480.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,78000000 0,59710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.363 -6.053Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 aynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 -6.053Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.455Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 6.455Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.363 -6.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.181.580 28.528.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,6 6.684.703 4.054.003Ana Ortaklık Payları33.496.877 24.474.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028705BIST